Esclavistes per genètica

Uns científics japonesos han establert que tota la vida visible –animals, vegetals i fongs– procedeix d'un acte d'esclavatge perpetrat fa dos mil milions d'anys, quan a la Terra només existien microorganismes. D'allà ve tot plegat, fet que podria explicar la tendència dels humans a esclavitzar-nos els uns als altres i a apropiar-nos del fruit del treball aliè. La maldat instal·lada en les profunditats de la genètica.



Intentaré fer-ho fàcil. Es veu que fa dos mil milions d'anys hi havia uns microbis lents i apàtics perquè tenien poca capacitat de generar energia. Un d'aquests microbis va atrapar un bacteri amb els seus filaments, però en lloc de menjar-se'l va incorporar-lo al seu organisme i va començar a utilitzar-lo com a treballador forçós, perquè els bacteris tenen una gran capacitat de transformar nutrients en energia, justament el que li faltava al microbi dels filaments. El bacteri esclau anava fent la seva, però el fruit del seu esforç era apropiat per al microbi esclavista. Es veu que d'aquella associació desigual en procedeixen totes les cèl·lules del nostre cos, del cos de totes les bestioles, i fins i tot dels ceps que donen gust al risotto, la fàbrica d'energia de les quals és l'evolució d'aquell bacteri.



Apropiar-se de l'energia generada pels altres és una característica de la vida a la Terra. Només les plantes transformen directament minerals en cèl·lules. Les plantes són menjades per altres éssers que al seu torn són menjats per altres, etcètera. Però és una mena d'apropiació que demana molta despesa d'energia. La cacera és una activitat molt cansada, i els documentals de natura ens ense-nyen lleones que passen gana perquè se'ls escapen les gaseles. És un mecanisme d'apropiació d'eficàcia limitada i de molt baixa eficiència: amb prou feines reposa l'energia gastada. El sistema del bacteri esclau és molt més descansat (no pas per al bacteri, naturalment).



L'ésser humà ha resultat ser més semblant al microbi esclavista que a la lleona caçadora. Fa molts segles que gent dotada de força i d'armes s'apropia de la feina dels altres: amb l'esclavisme pur i dur, amb els impostos imperials que sostreien la meitat de la renda als pagesos lliures, amb la tirania del sistema feudal i totes les seves capes concèntriques de saqueig –rei, duc, baró, cavaller, soldat– o amb a totes les formes successives d'explotació dels humans pels humans fins a l'actualitat.



Expressions successives d'una genètica molt antiga.