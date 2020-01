La intermodalitat va ser una paraula molt utilitzada a principi d'aquest segle, ara no és que estigui en desús però sembla que la mobilitat elèctrica li ha pres el relleu quan es parla de mobilitat sostenible.

La intermodalitat no és res més que la integració de diferents mitjans de transport per arribar a un destí, i això facilita a l'usuari l'ús del transport públic. La intermodalitat de persones es fa bàsicament en tren-avió, i la de mercaderies en tren-vaixell.

Bé, des de Nadal les forces vives del Vallès estan en peu de guerra perquè exigeixen que la línia de tren els porti directament a l'aeroport, volen que es compleixi allò que al final de la primera dècada d'aquest segle es va aprovar.

Primer la Generalitat i després l'Estat varen aprovar els documents que preveien que els trens de Manresa deixessin d'acabar el seu trajecte a Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) i ho fessin a l'aeroport. La batalla per portar el tren a l'aeroport va ser una batalla soter-rada, sense fer soroll, que vàrem dur enfront el Maresme. Evidentment són d'aquelles coses per les quals s'ha de lluitar a cor què vols, però un cop les tens has d'exigir, després del pas d'un temps prudencial, el seu compliment. La veritat és que aquest país des de l'any 12, en què es posà en marxa el procés, tot s'ha aturat, fins i tot una cosa com aquesta, per això vaig celebrar amb joia que el Vallès n'exigís el compliment.

Perquè és important que el tren ens porti directament a l'aeroport. El motiu bàsic és que la línia de Manresa passa a ser la prioritària de les línies de Rodalies. És fàcil d'entendre que el tren que connecta Barcelona amb el seu aeroport no pot tenir retards, no només en hores punta, sinó en tot el dia. Per altre costat aquesta línia ha de tenir un mínim de quatre serveis a l'hora i ha de ser la primera de posar-se en funcionament, i l'última d'acabar el servei.

Per evitar retards, el primer que cal és un bon manteniment de la línia, tant de vorals, rails, balast com de catenària i semaforització. També de les unitats de tren que la utilitzen. Això vol dir diners, molts diners, cal tenir la línia perfecta.

Però després, en el dia a dia, cal donar preferència als trens en travessar Barcelona. Tot usuari del tren a Barcelona segur que ha estat aturat moltes vegades a l'intercanviador de Marina, per deixar pas als trens que venen del Maresme, l'explicació no és cap altra que com que aquests trens van a l'aeroport tenen preferència.

Per si els semblen poc els avantatges per a tothom, cal afegir-hi els dels usuaris de l'avió. Suposa un estalvi de temps i comoditat molt important. Els que ho hem hagut de fer servir sabem que és molt pesat, quan arribes cansat, fer transbordament a Sants.

I finalment, no sé si és important o no, però tots els viatgers que arribin a Barcelona amb avió i agafin el tren, llegiran diferents cartells que hi posarà direcció Manresa. Tant que patim pel turisme, aquesta és publicitat gratuïta.

Com poden imaginar, quan vaig veure el titular de Regió7, de dimarts, si em punxen no em treuen sang, «Ajuntament de Manresa i Consell no saben si volen la Renfe fins a l'aeroport». L'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i la Cambra de Comerç, no és que no hi siguin, no és que no s'hi hagin adherit, és que ni s'ho han plantejat! Està passant alguna cosa? Què els han promès, tan important? No em crec tanta incompetència, no em crec tanta desídia. Els han promès l'autopista gratuïta?