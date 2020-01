salvar sant Francesc

L'església de Sant Francesc de Manresa, un temple del segle XVII d'estimable valor, va ser secularitzat amb la voluntat que esdevingués un auditori, funció que va realitzar de forma molt parcial en mans de l'Orfeó Manresà primer i de l'Ajuntament després, per acabar convertit primer en local d'assaig i, finalment, en una semiruïna plena de femta de colom, tancada i seriosament amenaçada d'esfondrament pels forats a la coberta. El risc de col·lapse es va combatre amb una primera intervenció d'emergència que va tapar forats, però l'edifici encara està tan deteriorat que si no s'hi intervé d'una manera significativa acabarà sent irrecuperable. Ara, l'Ajuntament de Manresa anuncia una inversió de 240.000 euros que refarà les cobertes de les naus laterals, les més danyades. És la suma d'una aportació nova i d'una quantitat ja pressupostada i no invertida, però tant se val: la intervenció permetrà, si més no, allunyar el risc de quelcom irreparable. Manresa salvaguarda una part del seu patrimoni. Tanmateix, tard o d'hora caldrà fer alguna cosa més: assumir que existeix, que té unes grans possibilitats, que podria fer una gran funció al Barri Antic, i que cal que la faci.