el bages en el debat

El Consell Comarcal del Bages, i al seu costat els diversos municipis i organitzacions que formen la plataforma que reivindica millors comunicacions per al Bages, explica que el pol territorial bagenc no es va afegir a la reivindicació dels alcaldes del Vallès que demanen que s'executi el pla de portar la línia 4 de Rodalies fins a l'aeroport perquè consideren prioritari reduir el temps del trajecte. L'Ajuntament de Manresa justifica no haver-se adherit a la reivindicació apel·lant a un necessari nou consens, raó per la qual va desestimar una proposta en aquest sentit del PSC. Al final, queda clar que tots plegats es resisteixen a jugar aquesta carta, però no s'acaba d'entendre per què. Es podria sobreentendre que auguren que, si es fa la inversió per portar el final de la línia a l'aeroport -un canvi que seria molt avantatjós per al Bages- no es farà la del túnel de Montcada, que consideren més important. Es podria sobreentendre, però, en un organisme com Adif i en una obra que afecta tota l'àrea metropolitana, sobreentendre és arriscat. En qualsevol cas, projectar una imatge d'un cert absentisme i que el Bages s'inhibeixi en un debat com aquest es fa molt estrany.