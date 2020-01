Memòria (verda) històrica

El pas de la tempesta que han anomenat Gloria –sense accent– i després de setmanes veient per televisió tota la cruesa dels megaincendis d'Austràlia, la realitat de l'emergència climàtica no ha pogut ser tapada ni pels altaveus del «negacionisme»: diaris, emissores de ràdio, TV..., no han tingut els nassos de dir el que han dit durant anys, la típica frase recur-rent que «això ha passat sempre».

I és que els experts han deixat clar que la llevantada «no és normal», perquè això al gener no hauria de passar, i si el fet temporal ja és «estrany», més ho és la durada i la virulència. I sembla que si no hi fem res, això només és el principi.

Així les coses, sembla clar que qualsevol notícia que no vinculi el temporal amb la crisi climàtica és informació incompleta o esbiaixada.

Davant la situació, servidora no pot evitar recuperar el record dels anys de diputada i quan programa rere programa, a totes les tertúlies, patíem l'assetjament contra ICV, impulsors i responsables de les polítiques mediambientals i contra el canvi climàtic, des del Govern de la Generalitat. Intentàvem posar les bases per mitigar els efectes que ja patíem: morts per contaminació, sobreexplotació del litoral, etc..., en definitiva, avançar-nos al que sabíem que si no es feia llavors ho patiríem més endavant i amb més virulència.

El més suau que ens deien era que érem els del «no», que «aturàvem el país»... i en seu parlamentària PP i CiU ens anomenaven el partit de la «síndria», «verds per fora i vermells per dintre». Vaja, uns «malos, malos de verdad» que només volíem fer mal a empreses i impedir «el desarrollo». Semblant, d'altra banda, al que li diuen ara al govern d'Ada Colau quan impulsa les mesures valentes que calen: tancar car-rers als cotxes, zones de baixes emissions...

Com no recordar la proposta estrella de Mas prometent eliminar els 80 km/h i la velocitat variable a les rondes si guanyava les eleccions? Quantes tertúlies l'afavorien menystenint una mesura que ja s'estava impulsant als països avançats d'Europa. Com s'ha vist, ja no només cal actuar a les rondes, sinó en l'accés dels cotxes a les ciutats. Hi havia morts i hi ha morts per contaminació.

Ara mateix, l'expresident Mas estaria en el pack dels «negacionistes», a l'alçada de Trump. Fins fa ben pocs dies encara sentíem burles cap a Greta Thunberg del seu economista de capçalera, Sala i Martín.

Per sort, la ciutadania cada vegada és més conscient de la veritat, la Gloria ha posat de manifest que la crisi ambiental i l'emergència climàtica són una realitat. El debat, a les tertúlies i al Parlament, hauria de ser com la mitiguem i ens adaptem a les conseqüències, sense prejudicis ni apriorismes.

Així que prou de lamentar-nos, i donem suport a mesures com la fiscalitat verda, ampliar les zones de baixes emissions, prohibir plàstics, restringir vols i modular el comerç global..., entre d'altres.

Les «síndries» ja ho dèiem: ecosocialisme o barbàrie.