L'evangeli de diumenge passat ens presentava Joan donant testimoni de Jesús i aquesta setmana veiem que Joan ha estat empresonat i que Jesús comença la seva vida de predicació vora el llac de Galilea. Comença la predicació del Regne: convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop. I tot seguit comença a cridar els seus primers deixebles. Els crida a tots vora el llac on són pescadors.

Convertiu-vos. Paraula clau. El Regne del cel és a prop, però per arribar-hi cal que ens convertim. I per això no ens cal pas fer grans coses. Jesús passa pel costat de Pere, Andreu, Jaume i Joan que estaven fent la seva feina com un dia qualsevol i ells, en sentir la crida de Jesús, no dubten a seguir-lo. Han fet el primer pas, fiar-se de Jesús i seguir-lo.

El Regne del cel és a prop. Tan a prop com pot ser-ho el nostre dia a dia. Tan a prop com la nostra família, com els nostres amics, com els nostres veïns, com el nostre treball i els nostres companys... Només cal que quan Jesús passi pel nostre costat i ens digui a cadascú de nosaltres: «Vine amb mi», siguem capaços d'escoltar-lo, canviar el nostre punt de vista i convertir-lo en el seu punt de vista, o sigui, convertir-nos i deixar barques, xarxes, pares, platges, etc. Dit d'una altra manera, deixar totes les coses que ens lliguen, que no ens deixen ser lliures i adults, per seguir el Crist de veritat. I començar a viure el nostre dia a dia, la nostra feina, la nostra família, el nostre entorn com a dones i homes nous, amb la mirada de Jesús, oberts a tothom.

I per això ens caldrà una lluita diària, ja que les barques i les xarxes pesen tant, que no és gens fàcil deixar-les enrere. Però no estem sols, el tenim a Ell que a cada moment passa pel nostre costat i ens convida a seguir-lo. No ens deixarà mai sols en aquest camí.

Ens hi posem?