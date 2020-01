bus al barri antic

El nou regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ho és des de fa un any i mig. No se li poden atribuir responsabilitats dels seus antecessors ni es pot pretendre que arribi amb la feina feta. Per tant, caldrà donar-li un temps raonable d'actuació en l'assumpte de la presència del bus urbà al Barri Antic de Manresa, l'únic que no és travessat per cap línia ni disposa de cap parada. Tanmateix, crida l'atenció que la resposta del regidor a l'enèsima petició dels comerciants del sector, que ho reclamen des de fa anys, sigui que s'estudiarà. La pregunta inevitable és què més han d'estudiar. El Barri Antic ha de tenir bus perquè no té sentit que tot un barri dels grans no en tingui, amb l'afegit que aquest és el barri que singularitza la ciutat i és urgent remuntar-lo per tal que deixi de ser motiu de depressió col·lectiva i perquè és ple de població vulnerable que el necessita. Manresa té uns autobusos absurdament mastodòntics que ni tan sols no caben als carrers del Barri Antic; no haver-ne comprat de cap altra mida durant anys és la prova evident que no hi ha hagut cap intenció de canviar. Amb tot això clar, no és estudiar, és decidir d'una vegada.