De qui són els fills?

Interessant debat arran del mal anomenat «pin parental» (els de Vox són antics fins i tot en les metàfores perquè ara els permisos digitals ja són tàctils o facials). L'extrema dreta es llança a la jugular de la ministra d'Educació per dir que els fills no pertanyen als pares. I la rèplica del Govern presumptament roig i separatista arriba amb una cita... del papa Francesc. Quin embolic!, que diria Rajoy. Als de Vox, als del PP i a molts de Ciutadans cal enviar-los a primer curs de Modernitat. Els sona la paraula emancipació? Doncs això. Els homes i les dones naixem lliures i iguals (Oi, Cayetana?). No som propietat de ningú. Ni de la família, ni de l'Estat. Som propietat de nosaltres mateixos. Llegeixin la Declaració Universal dels Drets Humans o la dels Drets de la Infància. Quin debat! Estem davant d'una moda llançada pels terraplanistes nord-americans que els ultres espanyols han adaptat a l 'Spain is diferent, simplement per amagar la seva homofòbia innata. El masclisme, en les seves múltiples facetes, és la principal font de vots de Vox. I el PP ho sap. Per això s'oblida de la seva pròpia evolució. A aquest pas, Casado convocarà un congrés extraordinari per recuperar el nom d'Aliança Popular i fusionar-se amb Vox i Ciutadans.

Els terraplanistes nord-americans es dediquen a educar els seus fills a casa seva, els eximeixen d'anar a l'escola perquè la consideren un niu de «corrupció» de la puresa sorgida de l'estirp i de la raça, com li agradava dir a Plató. Però la versió hispànica vol que, amb diners públics, de tots, s'expliqui als fills el que els pares i les mares volen. O sigui que la Terra continua sent plana com quan ho imposava la Inquisició. I després es diuen liberals. No és res més que fonamentalisme cristià com a oposició a altres fonamentalismes. Sort que el Papa actual no hi està interessat. Els busquem moltes raons i desraons, però aquesta dreta hispànica és simplement un club de fans de Trump. Però amb pitjor estil si és possible.