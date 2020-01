Més que un pàrquing

El col·lapse econòmic que va crear a Moià el govern de CiU encapçalat per Josep Montràs va condemnar el poble a una dieta draconiana durant anys. D'aquell desastre financer i de gestió, que va acabar portant Montràs als tribunals i convertint Moià en el model del que no ha de ser una administració pública, en van quedar uns quants llegats tenebrosos, el més evident del qual va ser el pàrquing de tres plantes inacabat. Tot el llegat d'aquella etapa ha estat fins ara un llast enorme i lamentable. Tanmateix, ha arribat el moment de començar a convertir-lo en alguna cosa positiva. L'Ajuntament actual, governat per Ara Moià, va poder comprar el pàrquing a preu de ganga (ja l'havia pagat amb escreix per altres bandes) i ara en disposa per posar com a mínim una planta en funcionament. A Moià, municipi de vocació turística, li convé un espai per aparcar al centre tant per als qui compren al comerç local com per als qui visiten el poble. El govern té en perspectiva obrir-lo properament. S'hi hauria d'afanyar. Obrir aquest pàrquing no serà només guanyar un equipament molt interessant, sinó el símbol que Moià gira full i es reconcilia amb el passat.