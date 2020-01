Vomitiu atac masclista a Cristina Puig

En el primer FAQS d'enguany, la periodista Cristina Puig va entrevistar el MHP de Catalunya, Quim Torra. Va ser una entrevista important perquè des de les terres d'Espanya volen inhabilitar-lo per una pancarta, al Palau de la Generalitat, reclamant la llibertat d'expressió.

Qui no està d'acord amb aquesta reclamació? Només poden alçar les mans aquells que no són demòcrates. Cadascú s'ho sap. Però hi ha partits que ho sap tothom.

Quim Torra va dir que estava disposat a desobeir. Però aquesta declaració va indignar l'espanyolada clavegueram que vol representar un tal Ramon de España.

Aquest nom i cognom pertanyen a un periodista que col·labora a diferents mitjans com El Español, Crónica Global o bé El Periódico.

Tot i ser feixista i fastigosament masclista, es veu que els seus articles els agraden i segueixen pagant-li perquè vomiti feixisme i masclisme.

Un pot escollir entre ser de dretes o d'esquerres. És una opció de lliure elecció. En canvi, ser masclista no hauria de ser cap possibilitat en un país que hauria de voler estar a l'alçada dels seus companys europeus. Però, no! A les terres veïnes, el masclisme ven i es compra. I per això, les coses els van de mal borràs! Amb el masclisme, i amb altres «detallets».

Ja no em vull ficar en els insults que Ramon de España va dedicar al MHP Quim Torra, però sí que em cal denunciar el que va dir contra Cristina Puig.

Segons ell, el to de l'entrevista va ser «genuflexo», i només va faltar-li «hincarse de rodillas ante el Gran Hombre». Deu sentir enveja, em pregunto. O potser li falten mitja dotzena de bulls?

Però el més fort és quan remata el seu article escrivint: «Nada como un buen masaje con final feliz en el FAQS de TV3». Què us imagineu que està dient a Cristina Puig? De què l'està titllant? Què està insinuant? Vaja, d'insinuació, poca. Ho diu ben clar. És un fastigós masclista i cal posar-lo en evidència. Encara que el que per a mi és intolerable, per als seus seguidors són paraules de Nobel. Perquè no hi veuen més. Perquè veuen certes cadenes televisives que els impedeixen pensar. I com que no pensen, els passen bou per bèstia grossa!

El mateix El Periódico li va publicar un article masclista sobre les noies que van al Saló del Manga: «... las chicas, hasta ahora immunes a los tebeos, se han apuntado a los mangas de forma entusiasta, como los adolescentes gais, que pueden pasearse por el salón disfrazados de princesas galácticas sin que sus compañeros de clase los corran a collejas».

I és que un masclista i homòfob no hauria de dedicar-se al periodisme. I els mitjans que els afavoreixen haurien d'estar penalitzats. Després ens queixarem del jovent, però es poden llegir males opinions d'adults que són molt més perverses.