cap a la fub 4

La Fundació Universitària del Bages ha comprat per al campus manresà un nou solar al carrer Ramon d'Iglesias, just al davant del pàrquing de l'edifici principal del complex. L'adquisició es materialitza per 1,2 milions i traça una possibilitat de futur creixement compacte, mantenint els edificis del complex universitari uns a tocar dels altres. Aquesta inversió en segueix una altra de quatre milions d'euros que ha permès obrir el 2019 el nou edifici de l'Escorxador i renovar la Clínica Universitària coincidint amb el desplegament dels estudis de Medicina. L'expansió de la FUB, tota amb recursos propis, és, sense cap mena de dubte, una de les millors històries d'èxit que es poden exhibir en la Manresa de les tres darreres dècades. Una dada il·lustra l'esperit que ho ha fet possible. El solar que ara s'adquireix es va lligar amb una opció de compra el 2011, en plena crisi econòmica i quan tot aquest creixement encara només podia ser un desig llu-nyà. L'ambició i la visió de futur, la mirada llarga, han fet possible aquest resultat. En l'horitzó ja hi ha una FUB 4. En aquest solar, o en un altre. Si es manté l'ambició i el rigor, arribarà.