Amb el vostre permís, jo obro la llauna

Cap a final del 2017 i primer semestre del 2018, comencen a publicar-se articles en aquest mateix diari parlant de casos d'inseguretat a la nostra ciutat. Alhora, surten a la llum dades preocupants sobre fets delictius ocorreguts a Manresa (per exemple, un augment del 50% dels robatoris en domicilis). Durant l'any 2019, aquella tendència negativa no va fer res més que consolidar-se, amb un creixement del 55% dels robatoris amb violència (i va passar de la 19a posició a l'11a ciutat catalana amb més robatoris violents o amb intimidació). El primer semestre del 2018 es produeixen 1.837 fets delictius, mentre que en el mateix període del 2019 en són 2.004. Apareixen nous perfils de delinqüents, provinents de Barcelona, que actuen en robatoris violents a Manresa, i per si no n'hi havia prou, hi afegim les violacions del carrer Aiguader (juliol) i del carrer Hospital (desembre) juntament amb la de les Bases, ocorreguda uns dies abans. Tot això va acabar de fer esclatar la bombolla. Els casos de robatoris a comerços d'aquests darrers mesos no deixen de ser símptoma que la ferida és profunda i encara sagna.

Massa dades per intentar expressar que potser l'àrea de seguretat ciutadana, malgrat el convenciment que fa molt bé la seva feina, necessita una mica d'ajuda i un reforç amb nous mitjans. Com deia al títol, obro la llauna: i si posem unes quantes càmeres a la ciutat? No demano que Manresa innovi, seria excessiu. Sant Fruitós ja en té 7 d'instal·lades, i em consta que fan la seva funció. De fet, està pendent d'instal·lar-ne unes quantes més. Sant Joan de Vilatorrada també té previst de posar-ne un parell de moment. Puigcerdà també en té, Bolvir, Bellver, Llívia, i Sant Salvador de Guardiola farà una consulta als veïns per valorar la seva implantació?

Podria entendre certs recels, sobretot després de veure reportatges sobre com a la Xina utilitzen càmeres amb un sofisticat software per realitzar control social sobre la població (hi estic totalment en contra). Un ganivet pot ser utilitzat per a quelcom tan inofensiu com tallar el pa, o també pot usar-se per matar algú, i no per aquest motiu renunciem a usar-lo com un estri de cuina més. Les càmeres poden ser eines molt útils i efectives per fer un determinat tipus de tasca. Per exemple, aplicacions de gestió i control de trànsit, inspecció de determinades infraestructures, però sobretot en l'àmbit de la seguretat tenen un efecte dissuasiu poc discutible, alhora que poden oferir imatges amb determinant valor probatori davant un eventual judici. Amb bons protocols, clars i auditables, no veig per què en l'escenari d'una Manresa que creix en població, i que està mancada d'agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, hauríem de renunciar a una eina que s'ha mostrat clarament efectiva en altres punts del territori. Queda dit!