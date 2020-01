Derrota a Pymsa

L'Ajuntament de Manresa va deixar perdre el 2010 l'oportunitat de fer traslladar Pymsa amb un acord que no va culminar, però va apuntar-se un èxit remarcable i de gran utilitat pública en aconseguir que l'empresa deixés, per fi, d'empudegar el barri de Valldaura amb emanacions de creosota, una substància potencialment cancerígena. A més, la fiscalia va presentar una demanda per aquest motiu. Paral·lelament, l'Ajuntament va imposar a l'empresa una reducció de soroll molt reclamada pels veïns, que la van celebrar encantats. Tanmateix, el que semblava un èxit no ho ha estat. El Suprem acaba d'endossar al govern de Manresa una sentència demolidora: no va aplicar com corresponia el mapa sonor de la ciutat i ha empitjorat el problema. Probablement també haurà de tornar l'import de les multes. La reacció del govern d'ERC i JxCat ha estat lenta i arrossegant els peus. La derrota costa d'acceptar. És un tema de gran complexitat amb dos elements sorprenents: el que un alt tribunal -el TSJC- considerava correcte és anatemitzat per un altre -el Suprem. I l'Ajuntament acumula un altre revés legal de gran abast en matèria urbanística. Els més perjudicats, els pobres veïns.