Petits canvis contra un gran canvi

El temporal de la setmana passada ha tornat a posar en evidència que el canvi climàtic és global. A les zones on s'han patit destrosses, més grans o més petites, als governs, a les asseguradores, a les empreses i als particulars els tocarà gratar-se la butxaca per reparar els danys que ha provocat la tempesta.

A les zones turístiques, tot són presses per tornar a posar sorra a les platges -sense cap garantia que abans d'arribar a l'estiu una nova llevantada no se l'emporti-, a la costa també parlen de canviar de lloc les vies del tren, que sense moure's, amb el pas dels anys, cada cop són més properes al mar i ara els temporals ja se les mengen. Al Delta, estaven reconstruint de nou el camí sobre el mar que unia les salines amb la terra ferma, i així podríem seguir amb un llarg etcètera.

Però el que cal en realitat és que tots fem petits canvis per lluitar contra un gran canvi climàtic global. Segur que si jo faig dos, tres o 1.000 quilòmetres més o menys amb el cotxe -de gasolina-, per posar un exemple, poc afectaré el canvi climàtic global però si tots i cadascun de nosaltres fem aquest petit gest de reduir algunes d'aquestes petites accions, cada petit canvi es convertirà en una gran acció per la lluita contra un gran canvi que ja tenim a sobre i ens afecta cada cop més.