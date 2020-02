Fer present Jesús en el nostre dia a dia!

Les lectures d'avui ens fan referència a un símbol important de la nostra comunitat cristiana. La «Llum de la candela» com a símbol que ens guia en el nostre camí de cristians...

Cal dir que és amb el compliment dels deures i tradicions com creix el sentiment de pertinença a una comunitat, i creix a mesura que practiquem accions que sacramentalment siguin explícites i públiques. També veiem com la família de Jesús compleix els deures religiosos de la llei de Moisès, «tot primogènit serà consagrat al Senyor...», és a dir, la presentació de Jesús per tal de sentir-se la família plenament incorporada a la comunitat de creients!

Quan tot són il·lusions i les coses van de cara tots creiem que formem part de la comunitat. Però què passa quan se'm deixa de banda? On és aleshores la meva comunitat?!

Ens movem en una societat sovint hedonista i autocomplaent que amaga als ulls de tothom el sofriment i la mort. Jesús és el missatger que obre el camí i és llum per a tots nosaltres.

Com a cristians que seguim les ense-nyances de Jesús, ens toca anar contra corrent i, com diu una expressió de tots coneguda, «posar-nos dins les sabates de l'altre». Això significa tenir una gran capacitat de comprendre, d'entendre els moments i les situacions difícils que poden patir altres persones, aparcar els nostres prejudicis. Sovint som esclaus del nostre egoisme i comoditat i ens sembla molt difícil fer aquest pas!

El testimoni del missioner Pedro Pablo Opeka –es pot veure el vídeo a Youtube «Pedro Opeka, el misionero que ha rescatado del basurero a miles de personas»– ha fet actualitat les paraules de Simeó: «Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles; llum que es reveli a les nacions». El seu treball ha sigut la salvació per als habitants dels afores de la capital de Madagascar, ha transformat la pobresa d'aquesta gent en esperança, ha transformat una zona prop d'un abocador en un lloc digne per a la vida!

Cada un de nosaltres tenim la capacitat de millorar amb petites accions el nostre entorn i mostrar així el missatge de Jesús. Només cal reflexionar, prendre decisions i fer passos endavant pel bé de la comunitat.