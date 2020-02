Aquest proper dijous em toca conduir l'acte de presentació d'un llibre, ho espero il·lusionat i amb candeletes, perquè és l'obra d'un bon amic i perquè hi haurà dues espases pensants a la taula: l'autor Josep Maria Descals i el diputat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas tenen en comú que són advocats, com diu el Josep Maria als advocats se'ls paga per pensar i suplir la reflexió que no fa la gent, cosa que a mi em fa pensar que de la conversa en poden sortir reflexions al voltant d'una situació que ens preguntem si ha estat ben reflexionada.

L'escriptor assoleix dues fites importants amb la seva segona novel·la: superar la bona qualitat narrativa de la primera, que en un novel·lista novell no és fàcil, i clavar-la amb l'argument escollit, amb una estructura intrigant que sacseja i enganxa fins al final. El conseller desenvolupa tres trames: la corrupció política, la vida personal d'un conseller i vicepresident del govern, i un escenari imaginari del conflicte català amb implicacions internacionals, que si bé és inventat no priva de convèncer el lector que podria ser possible. De l'oportunitat del relat se'n diu encert per part de l'autor.

És curiós i ben trobat que en un moment històric en què tenim un president contra les cordes, perquè molts opinen que políticament té moltes mancances encara que vagi sobrat d'honestedat i compromís, en Descals hagi decidit presentar-nos un conseller que políticament té tots els clarobscurs del poder i la partida a la mà; el que ens obliga a qüestionar el paper dels valents, el joc dels oportunistes covards, els comportaments mesquins i mafiosos que ja hem vist que no són exclusius de les Espa-nyes, el preu que hem pagat per uns pressupostos, la ja dubtosa sobirania d'un Parlament que ha cedit a una institució de segona com la JEC, o el nou rescat de quatre milions d'euros que el Tribunal de Comptes exigeix pel segrest de la dignitat de tot un país.

Un llibre és bo si a més d'engrescar en la lectura fa reflexionar, i El conseller ho provoca i ho fa, sobre aquests temes concrets i molts d'altres, del que som, hauríem de ser i podríem ser com a nació; això sí, com sempre, hi ha un preu a pagar. Aquesta ficció arriba en un moment en què veiem com un president marxa, per obrir en canal la condició humana d'un conseller prou hàbil que de ben segur, en una situació similar, s'hauria quedat. En l'aire, una pregunta que en Descals i Alonso-Cuevillas ens ajudaran a resoldre: es poden mantenir els valors, els ideals i els principis? O la condició de polític honest és una utopia, si no és que va lligada al fracàs?

Per cert, encara no us ho havia dit, la novel·la ha estat publicada pel segell manresà Parcir Edicions Selectes i la posada de llarg serà dijous a les set de la tarda a la llibreria Alibri de Barcelona. Hi sou convidats.