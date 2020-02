Els superpoders de Pablo Casado

Pablo Casado no és només el líder del PP, que a les darreres eleccions generals espanyoles va obtenir el 20,8% dels vots. Pablo Casado és molt més. És el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Parlament de Catalunya en ple, tot al mateix temps, tot concentrat en la seva persona. Un superpolític amb superpoders.



Pablo Casado decideix qui és constitucionalista i qui no ho és, i ha apartat d'aquesta categoria tots els qui no combreguen amb la seva visió aznariana d'Espanya, és a dir, tothom excepte el seu propi partit i els qui l'acompanyin en l'exercici del poder regional –Ciutadans i Vox. Tota la resta pertany a les tenebres exteriors. I ja se sap el que passa de vegades: comences exclòs de l'ortodòxia constitucional i acabes convertit en expedient de la Guàrdia Civil.



Pablo Casado ha decidit que Quim Torra ja no és president de la Generalitat. Perquè ho diu ell. El PP va instar la Junta Electoral a retirar a Torra l'acta de diputat i li van fer cas, però no s'ha llegit aquella part de la resolució on diu que la persistència en la presidència no és cosa seva sinó del Parlament que el va investir. O sigui, que la Junta no es mulla. Però Casado diu que sí, que una suspensió porta l'altra, que Torra ja no és president, i que si actua com a tal li plantarà una querella per usurpació de funcions.



El nostre heroi no ha esperat que algun organisme competent dictés la suspensió, cosa que fins ara no ha fet el Suprem, ni el Constitucional, ni el Superior de Catalunya, ni el jutjat de guàrdia, ni el de pau, ni l'alguatzil de Blanes, el poble de Quim Torra, a la «sagrada» terra de la Selva, segons ell. Supercasado no ha esperat res de tot això. Ha decidit pel seu compte, perquè no necessita que cap d'aquests organismes s'hi pronunciï. Tant se val que l'Estatut no estableixi l'automatisme, tant se val que successives resolucions judicials tampoc no la vegin, tant se valen els informes dels lletrats. I tant se val que l'Estatut sigui llei orgànica. Ell, Pablo Casado, té els superpoders necessaris per prendre la decisió i per amenaçar amb una querella Pedro Sánchez si aquest no es passa la legislació pel folre i decreta el cessament del president català en aplicació de la llei de l'embut –qui gemega ja ha rebut.



Fem Pablo Casado suprem governant de la Terra, i amb els seus superpoders eliminarà la fam, les guerres i la nyonya del dilluns en deu minuts!