El CE Manresa és regit, des de fa uns quants dies, per una junta gestora encapçalada per Ruth Guerrero, persona que ha rellevat el dimissionari Luis Villa. Una directiva provisional que no té cap més objectiu que, en els propers mesos, redreçar el rumb econòmic d'una entitat que no anava en una bona direcció. Amb més il·lusió que possibilitats, Villa va intentar assumir el repte de gestionar el CE Manresa després de la retirada, el febrer de l'any passat, de José Luis Correa, la persona que mantenia a flotació el club, posant-hi molts diners de la seva butxaca. Villa ha estat massa sol i sense suports externs. Amb pocs diners disponibles ha volgut fer mans i mànigues per tenir tothom content i ha aconseguit tot el contrari, deutes als àrbitres, al futbol base i al primer equip. I no perquè no s'hagi mogut per tenir més diners disponibles, sinó perquè ha trobat les portes tancades. Ara ha entrat saba nova i cal donar-li un vot de confiança, com se li va donar a la junta de Correa quan va gestionar, no sense polèmica, la marxa del grup directiu encapçalat per l'artesenca Teresa Puigbó. Cal esperar que Ruth Guer-rero i companyia trobin més suport extern per tirar endavant un club i una categoria, la Tercera Divisió, pel que fa al primer equip, que moltes ciutats voldrien tenir. La gestora ha entrat amb empenta i amb ganes de fer les coses ben fetes. Cal confiar que no només sigui per uns mesos. També caldrà una bona resposta per part de la ciutat, aficionats, institucions, empreses, etc.