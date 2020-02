Vodevil rere vodevil

Ja hi són tots. Segons la dreta i ultradreta política, el Govern espanyol està ple de radicals, socialistes i comunistes. I a més a més pacten amb els separatistes, terroristes i altres energúmens que acabin amb «istes». Segons el Partit Popular, els bolivarians i els veneçolans també s'han infiltrat dins el Govern espanyol. Així, doncs, no hi falta ningú.

De fet, ja ens ho van recordar en la sessió d'investidura de l'actual president del govern. En Pablo Casado va etzibar: és l'Executiu més radical de la història democràtica nostra, amb comunistes, assessors de dictadors bananers i separatistes. I en Santiago Abascal tampoc va quedar curt. Després de titllar de traïdor Pedro Sánchez va deixar anar: votarem «no» a aquesta investidura clandestina, a aquesta traïció nadalenca, a aquesta emboscada a la Constitució que avui s'està perpetrant a les Corts. Brillant oratòria.

Aquests de dretes com que no tenen arguments per rebatre les millores socials que el Govern vol efectuar es dediquen a escenificar vergonyosos espectacles. No hi ha dia que no ens ofereixin un nou vodevil. Allà on no hi ha un problema ja se'n cuiden de buscar-lo. Allà on no poden governar es dediquen a desestabilitzar.

Hi ha molts polítics amb vocació d'actors que s'han equivocat de professió. Alguns i algunes tenen una capacitat extraordinària per interpretar tota classe de gèneres: el còmic, el dramàtic, el de terror, el de ciència-ficció.... En aquest aspecte els aspirants són molt aplicats i quan s'estrenen a l'escenari les seves actuacions superen les dels seus predecessors.

Un clar exemple és la Lorena Roldán, la nova portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalu-nya. Va tenir un bon mestratge amb la Inés Arrimadas, que està de gira i temporalment ha decidit fer estada a l'escenari del Congrés a Madrid. La deixebla Lorena s'esforça considerablement per poder ascendir de rang artístic dins l'elenc del seu partit. La seva intervenció a la cambra catalana acusant el president de la Generalitat, Quim Torra, de delinqüent va ser patètica. Com patètica va ser també l'actuació dels seus «palmeros» posats dempeus i corejant l'insult amb el ritme de les seves sorolloses mans.

Sempre volen ser els actors protagonistes i així l'endemà, al Parlament durant la sessió de la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, van continuar fent el seu xou vodevilesc. Una vegada acabada la seva intervenció de rèplica a l'exvicepresident del Govern català Oriol Junqueras, l'esbart artístic de Ciutadans, amb la seva habitual mala educació, va aixecar-se i va abandonar la sala. Davant aquesta deplorable actitud l'exconseller de Presidència del Govern català Jordi Turull, durant la seva intervenció els va reprotxar que eren uns mal educats i uns covards. I amb la seva experiència d'empresonament injust –ja fa més de 700 dies– els va alliçonar dient que a la presó hi ha molta més humanitat que la que ells desprenen.

Aquells que es creuen immaculats , superiors i únics per resoldre tots els conflictes polítics haguts i per haver-hi, resulta que a l'hora de la veritat es neguen a dialogar amb els qui pensen diferent d'ells. Per cert, parlant d'éssers purs i suprems, ara resulta que els ultradretans de Vox han admès que en la campanya de les eleccions europees de l'any 2014 van estar finançats en un 80% (800.000 euros) amb donacions provinents de l'exili iranià.

Epíleg: les ciutadanes i ciutadans ja n'estem ben farts, de contemplar aquests vodevils tan abominables i repetitius. Ara que el Govern ha decidit augmentar un fantàstic 0,9% la pensió dels jubilats, podrien acollir-se tots plegats a la jubilació anticipada.