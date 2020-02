protecció a les pistes

Un jove de 26 anys ha mort a l'estació d'esquí de la Molina, a la zona de Coll de Pal, en impactar contra un paravent. El jove, que baixava per una pista que permet una velocitat considerable, va perdre el control per raons que no s'han especificat i va impactar contra un paravent, que és el nom que es dona a les tanques que delimiten les pistes i, alhora, retenen la neu moguda pel vent per tal que pugui ser recol·locada. La tanca, que recorre totes les pistes de la Molina, està formada per tres cables metàl·lics sostinguts per uns contundents pilons de fusta d'entorn d'un metre d'alçada i completats per un filat de canyes. Certament, per fer-s'hi molt mal cal tenir mala sort, però la mala sort existeix. És una evidència que els pilons de fusta poden ser letals amb un cop fort al cap i que els cables poden produir talls gravíssims. De la mateixa manera que les tanques de carretera són substituïdes per models més segurs, la Molina i les estacions que tenen tanques similars haurien de fer una reflexió en aquest sentit. Els punts on es poden produir impactes, sobretot en revolts o finals de pista, haurien de disposar d'amortidors. Que un impacte pugui ser mortal ha de fer pensar.