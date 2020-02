Els sistemes de mobilitat d'un ter-ritori ens expliquen quin tipus de societat els utilitza i quines relacions de poder (econòmic, social...) s'hi estableixen.

La urgència climàtica ens reclama que aquesta mobilitat es faci a través del transport públic.

Obvio allò que fa referència a les mesures reclamades quant a la gratuïtat de la C-16 i al desdoblament del tram Manresa-Castellbell i el Vilar de la C-55.

Periòdicament els governs han fet estudis/planejaments de com ha de ser la xarxa ferroviària del nostre país. Massa sovint aquests treballs o han quedat en el record o han significat mínims progressos.

Durant l'inici d'aquest any hem assistit a demandes des de la comarca del Vallès Occidental i del Bages. Algunes que entren en sintonia i altres que entren en contradicció.

Ara, cada comarca farà les accions necessàries per fer arribar al/als governs aquestes demandes.

La pregunta és, però, tenim un projecte definit (no apuntat des de perspectives polítiques localistes) per al transport fer-roviari a la nostra comarca i el seu encaix en el sistema ferroviari del país?

Quin paper hem de donar a cada una de les línies ferroviàries?

Quina funció han de tenir, només l'actual de comunicació de Manresa a Barcelona?

Tenim molt interès que una de les línies accedeixi directament a l'aeroport o ens importa més l'accés de mercaderies al port?

Ens plantegem que una de les línies faci la funció d'apropar poblacions del nord del Bages cap a la capital de la comarca?

Ens cal un punt de confluència entre les dues línies ferroviàries que pugui servir, a més, de hub de transport de mercaderies?

Com volem que sigui l'encaix dels dos sistemes ferroviaris a les ciutats i viles per on discorren, sovint desarticulant la trama urbana?

Com encaixa tot plegat amb les necessitats i voluntats dels municipis del Vallès Occidental?

Quin futur ha de tenir la línia R12, fins a Lleida? Deixa de tenir sentit per l'abaratiment de la línia d'alta velocitat? O pot tenir sentit com a articulació del territori, trencant la lògica de l'actual xarxa centralitzada?

Quin paper ha de tenir el Bages sud en tot aquest debat per tal de deixar de ser únicament espai de «servitud de pas» per desplaçar-se a la capital. Servitud que es veu «recompensada» amb els índexs de desenvolupament més negatius de la comarca (Aquí l'aportació localista, si m'ho permeteu).

En l'àmbit polític entenc que el debat es va produint. El consens aconseguit per a la redacció i aprovació del manifest d'alcaldesses i alcaldes sobre mobilitat així ho constata. Però n'hi ha prou?

La resposta a les preguntes formulades i moltes més que segur s'han de fer requereix un procés més profund d'estudi i de reflexions des del món científic de la nostra comarca que posin sobre la taula propostes estructurades, coherents i viables. Això ens hauria de permetre un debat polític a més llarg termini.

Mentre hem de continuar reclamant una nova zonificació tarifària que no discrimini tan severament la nostra comarca. Hem de continuar exigint que s'executin les obres de control i seguretat de la línia R4.