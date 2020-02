Els secrets de la reunió

Aquesta secció ha tingut accés a una transcripció de la conversa entre Quim Torra i Pedro Sánchez, a partir d'un enregistrament il·legal de l'excomissari Capdegorra Caracarpeta. L'oferim en rigorosa exclusiva.



«–Bon dia.



– Buenas tardes.



–Dic bon dia per aquest solet de febrer tan agradable. Fa realment un bon dia.



– Buenas tardes.



–Però a Catalunya la tarda comença havent dinat, fins llavors diem bon dia.



– Buenas tardes.



–Doncs si vostè hi insisteix, podem acordar que a les dotze i cinc ja és la tarda i dir-nos bona tarda.



– Buenas tardes.



–Em pensava que el seu esperit de contradicció li faria respondre «bon dia».



– Buenas tardes.



–A França, fins que no és al vespre se saluden amb el «bonjour», o sigui, bon dia.



– Buenas tardes.



–I a Itàlia no hi he estat gaire, però només els he sentit a dir «buona sera» i «buongiorno».



–...



–O sigui, bon dia.



– Buenas tardes.



–Que potser té algun problema religiós amb el «bon dia»?



– Buenas tardes.



–Hi ha cançons molt boniques, com aquella de la Bonet, «Un bon dia...»



– Buenas tardes.



–I la dels Pets: «Ningú ho ha demanat però fa un bon dia».



– Buenas tardes.



–I aquella secció de l'Espinàs al Correo Catalán que es titulava «Bon dia»?



– Buenas tardes.



–Em sembla que així no ens entendrem.



–...



–Si cada cop que dic bon dia...



– Buenas tardes



–Contesta «buenas tardes»...



– Buenos días.



–Ha dit bon dia, ho ha dit?



– Je-je. Buenas tardes.



–Anem per feina, que hem de fixar l'agenda del dia!



– Tardes.



–Si no he dit bon dia!



– Buenas tardes.



–Sap què? Bon vent!



–...



–I barca nova!



–...



–És exasperant, ho sap?



–...



–Això ja no dona més de si.



Sap què? Bona nit!



– Y buena suerte.



–He guanyat! He guanyat! Ha dit una cosa diferent!



– Enhorabuena. ¿Nos vamos?



–Que tingui un bon dia.



– Buenas tardes.



–Càsum!»