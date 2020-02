Un any decebedor

Just quan fa un any de l'accident en què va perdre la vida una maquinista de 26 anys, coneixem que Adif i Renfe han admès que el túnel de Montcada, que és clau per reduir de forma substancial el temps de viatge entre Barcelona i Manresa –perquè escurça el traçat i permet més marge de gestió de trens més directes–, no podrà ser una realitat dins d'aquesta dècada perquè no ha estat inclòs en el pla que preveu les inversions fins al 2028. Per tant, ni en el curt ni el mitjà termini no es farà realitat aquesta inversió que els experts consideren un desllorigador de la precària línia de Manresa a Barcelona. Mala manera de recordar aquell fet dramàtic que s'afegia a la mort d'un passatger tres mesos abans en un altre accident. Ara, els maquinistes afirmen que se senten segurs en aquesta via, per bé que no sembla que a curt termini hi hagi perspectives que s'hi instal·li un sistema de seguretat que podria salvar vides. No tenim per què dubtar-ho. Però si un any hi va haver mala sort i s'hi van produir dos accidents, segur que pot tornar a passar. Si va ser mala sort, hi pot tornar a haver mala sort.