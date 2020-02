En record de Rosa Argelaguet

Totes les persones que formem part de la UPC Manresa estem de dol: ens ha deixat la nostra directora, Rosa Argelaguet Isanta. La Rosa ha estat sempre una persona molt inquieta, amb moltes idees que ha volgut portar a terme i pràcticament sempre ho ha aconseguit.

A la UPC Manresa fou directora, en primer lloc, del Departament d'Enginyeria de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics i va impulsar la creació del grau en Enginyeria de Sistemes TIC.

En els darrers 6 anys, com a directora de la UPC Manresa, ha engegat molts projectes, com ara la creació del grau en Enginyeria de l'Automoció i la modernització dels equipaments i laboratoris de recerca i docència.

Volem destacar la seva especial atenció cap als estudiants, va instaurar per primer cop un acte de graduació i va fomentar la creació d'associacions d'estudiants, les quals són de gran importància per a la vida de l'escola.

Així, els progressos dels últims anys a la UPC Manresa són fruit de la seva empenta, el seu esforç, la seva perseverança, el seu enginy, la seva simpatia i la seva il·lusió.

Per altra banda, ha establert relacions amb el teixit empresarial, amb altres centres educatius, amb entitats i ajuntaments.

Per tot això podem dir que no només ha deixat un gran buit a la nostra escola, sinó també al nostre entorn social. Són moltes les persones i entitats que ens han fet arribar el seu condo, i per això els volem agrair el seu suport i les seves paraules d'ànim.

La Rosa era una gran professional, una gran persona i una gran amiga. Intentarem seguir les seves passes, però la trobarem molt a faltar.