Aniversari i fitxatge al vestidor de la FUB

Qualsevol empresa, institució o club esportiu avança per les persones que lideren. La Fundació Universitària del Bages és un dels actius més valuosos per a la transformació de Manresa: La propera setmana el seu director general, en Valentí Martínez, fa anys; una xifra d'aquestes rodones que permeten assegurar el futur amb el compromís, ètica, eficàcia i sobretot experiència d'una trajectòria consolidada amb èxit. Amb l'orgull de tenir-lo com a amic, puc afirmar que ha estat una de les persones clau a l'hora de conduir aquest projecte universitari amb talent, havent posat les persones en el centre de la seva gestió com a element clau de superació. No hi ha innovació sense risc, però el risc és no innovar, i en això l'actual director general de la FUB se n'ha sortit, fent confiança a la seva gent i demostrant que el lideratge consisteix a saber repartir joc, confiar en les persones i treure el millor dels seus equips, fent-los funcionar com una orquestra.

El secret de la FUB no és cap altre que estar format per un conjunt de professionals que sona afinadament amb un bon director al davant, un director que no ha dormit en la pròpia autocomplaença i ha posat les dones i homes del seu voltant en el centre dels objectius, al servei de la millora de la institució. Aquesta setmana la comunitat universitària ha rebut un obsequi extraordinari, la UVIC-Universitat Central de Catalu-nya ens ha regalat el fitxatge com a adjunt a la direcció general de la FUB del manresà Toni Llobet. Qui va superar amb dignitat el joc brut de la política que en èpoques passades ens va privar de tenir-lo com a alcalde –la ciutat s'ho ha perdut–, tindrà un paper decisiu en l'evolució d'un brillant projecte universitari; ho farà amb tots els valors que hi ha imprès l'actual director general, afegint-hi un ampli coneixement del territori i sobretot una llarga i reconeguda trajectòria en la innovació i transformació del nostre sistema educatiu.

Qui ha estat a més de professor, director general de centres públics i secretari de Polítiques educatives del departament d'Ensenyament de la Generalitat, delegat territorial d'Ensenyament a la delegació de Barcelona i regidor d'Ensenyament i Universitats a l'Ajuntament de Manresa, amb el difícil consens i reconeixement que s'atorga a qui ha fet una bona feina, ho té tot per fer evolucionar la universitat a Manresa.

Afegint en Toni Llobet al seu equip, en Valentí Martínez s'ha fet i ens ha fet el millor regal de futur que podríem haver triat, perquè l'estratègia d'assolir reptes tenint clar on es vol anar va estretament lligada al talent, i en Toni Llobet, en matèria educativa, en té de sobres. El vestidor de la FUB està de sort per la incorporació d'aquest nou jugador, i Manresa, d'enhorabona. Celebrem-ho i... per molts anys, Valentí!