Una porta mig oberta

L'Ajuntament de Manresa ha fet una millora de l'espai d'accés a la torre Lluvià, l'equipament que actua com a centre de difusió de l'espai natural del terme amb especial atenció a l'Anella Verda. La torre Lluvià va ser adquirida per l'Ajuntament el 2012. Com és sabut va ser comprada en estat ruïnós més 7,5 hectàrees de terreny al voltant per 227.000 euros just quan el jutge donava la raó a l'amo en el plet que havia iniciat anys abans i que obligava la ciutat a pagar 130.000 euros per protegir l'immoble encara que estigués en mans privades. La compra va esquivar aquesta situació i, a hores d'ara, llueix com a construcció modernista del 1896, obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Des del juny del 2017, l'equipament és obert al públic com a centre d'interpretació i difusió de l'Anella Verda i els seus espais més representatius. Es pot visitar els diumenges i festius de 10 del matí a les 2 de la tarda i a les 11 hi ha una visita guiada gratuïta. També es poden concertar visites, però encara és lluny tant de ser plena de contingut com d'actuar de pol d'atracció turística.