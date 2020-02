El peatge és car i la vinyeta és injusta

La solució al peatge de l'autopista de Manresa és la vinyeta, o sigui, la taxa general anual que pagaria qualsevol vehicle per accedir a les autopistes, autovies i carreteres principals. «Vies d'alta capacitat», en administrativès. Un altre adhesiu al parabrisa, que se sumaria al de l'ITV i el distintiu ambiental. Que la vinyeta és la solució va reiterar-ho el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, en un acte de partit a Manresa. Els assistents li van transmetre l'anhel de la comarca: viatjar a Barcelona ràpid, segur i sense peatge. La resposta del polític va sortir directament del manual de consignes: la Generalitat ha invertit molt a la C-55 (en mitjanes de formigó) i l'autopista serà de franc quan s'implanti la famosa vinyeta. O sigui, no us queixeu perquè fem el que podem.



Fa vint mesos, el juny del 2018, Gavín va afirmar que la vinyeta era una qüestió difícil «en les condicions actuals» perquè «hi ha peatges a l'ombra, peatges explícits, concessions de l'Estat i concessions de la Generalitat». Les de l'Estat s'aniran transformant en gratuïtes a mesura que vencin les concessions –si un canvi de govern no ho espatlla–, i a la Generalitat li toca decidir sobre les seves: les de peatge explícit (C-16, túnels del Cadí, Vallvidrera i Garraf, autopistes del Maresme i Montmeló) i les de peatge a l'ombra (eixos del Llobregat, transversal i diagonal, Vic-Ripoll...) sempre que s'entengui amb els concessionaris. Tindria sentit una vinyeta que només servís per a aquestes vies autonòmiques? Els usuaris constants podrien valorar-ho, però els esporàdics poden pensar que els cobren de massa.



Com totes les tarifes planes, aquesta és intrínsecament injusta, ja que cobra una mateixa factura per consums que poden ser molt diferents. Si la taxa depèn del tipus de vehicle, i no del quilometratge recorregut, per anar i tornar cada dia de Manresa a Barcelona es pagarà el mateix que per anar-hi un parell de dies l'any. El transportista que faci tots 154 quilòmetres de l'eix Transversal tindrà la mateixa taxa que el qui va de Cabrianes a Oló. Fins i tot aquell que només es mou pels voltants de casa seva comprarà la vinyeta, en previsió d'una emergència, i si aquesta no es dona haurà llençat els diners.



Ben mirat, aquesta injustícia ja es dona amb les actuals car-reteres gratuïtes, és a dir, les que es paguen amb els impostos tant dels qui les usen com dels qui no. I a la majoria li sembla molt bé que sigui així.