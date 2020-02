vell nou congost

El govern de l'Ajuntament de Manresa, presidit fins al juny per un expresident del Bàsquet Manresa, no preveu que el pavelló del Nou Congost sigui ampliat dins dels tres anys que queden de mandat municipal. L'equip de JxCat i ERC es justifica dient que, per a aquest mandat, només es va comprometre a fer un estudi, i això és el que està fent. Malauradament, si en tres anys no s'ha fet res més que un estudi podem témer que la materialització anirà més enllà d'un quinquenni. I el problema és que el pavelló de vegades queda petit i, sobretot, està quedant desfasat. Els estadis moderns ofereixen uns serveis als assistents i unes comoditats que el Nou Congost ja no pot oferir. Per tant, cal ampliar, disposar d'algunes localitats més i modernitzar els serveis. Per a l'Ajuntament de Manresa, propietari del pavelló, aquesta serà una inversió important. Però també el club pot buscar ingressos per posar-hi la seva part i, sobretot, el secretari general d'Esports de la Generalitat va ser molt esplèndid assegurant que l'ampliació es faria aquest mandat. No estaria malament que, per una vegada, la Generalitat es deixés anar per l'esport manresà com ho fa en altres llocs. Ja seria hora.