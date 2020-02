«Virus-lència»

Ens ha explotat a la cara. El coronavirus, sense cap persona infectada a Catalunya, que es troba a més de 9.000 quilòmetres del focus de la infecció, ha impedit o ha estat excusa per aturar la celebració del Mobile World Congress –la fira tecnològica més important del món- a Barcelona.

Ningú entén gaire bé com és possible que s'estiguin celebrant diverses fires amb participació global a diversos països del món i s'anul·li la del nostre cap i casal. Hi ha qui diu que el Mobile forma part del gran combat geopolític, de la batalla per l'hegemonia tecnològica en el camp de la intel·ligència artificial i que la Xina i els EUA la volen fora d'Europa. Ho sabrem en un futur no gaire llunyà.

Quins temps aquells en què s'aprofitava el Mobile des de les files econòmiques i polítiques neoliberals per assenyalar -com a possibles inductors que el MWC decidís marxar a altres contrades– a col·lectius sencers com taxistes, treballadors del metro que –com s'ha de fer- en el marc del Congrés realitzaven accions per visibilitzar les seves demandes laborals. O quan el Mobile era l'espantall per dir que si Colau guanyava les eleccions a l'alcaldia, el Mobile marxaria de la ciutat. Bé, doncs, sense soroll, sense poder donar la culpa a vaguistes o alcaldesses, només ha calgut l'espantall d'un virus infecciós per perdre la cita internacional, de moment –creuem els dits-, per aquest any.

I ara què? Doncs sembla que precisament menys Colau, que està intentant possibilitar tots els esdeveniments paral·lels associats a Mobile –inclosa una fira tecnològica nostrada–, la resta d'institucions van a la seva.

Al Congrés, parlant de Veneçuela, i al Parlament, sobre si hem de parlar en català a gent «que no sembli autòctona». I cap idea o proposta per impedir l'efecte contagi i vetllar perquè d'altres fires no marxin del país. I el més important, per pensar i planificar com endeguem el combat en contra per evitar que el món global no se'ns emporti amb decisions que es prenen en altres llocs del món.

l entremig, a l'ull de l'huracà, la convivència en risc: la comunitat xinesa, nascuda o no a Catalunya, parlin català o castellà, estant rebent la «virus-lència» en la seva pròpia pell –de color no tradicionalment autòcton– sentint com per por al coronavirus s'estan legitimant actituds racistes.

L'estigmatització és tal que aquest cap de setmana el Barça sortirà al camp junt amb l'equip rival, el Getafe, donant la mà a nens i nenes xinesos per mostrar la seva solidaritat i enviar un missatge contra la discriminació que estan patint.

No fem de portadores de la «virus-lència» i siguem fidels al nostre poble de veritat, constituint-nos com un sol poble, més enllà d'idiomes i orígens.