Imprevisibilitat i humilitat

Amitjan gener, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va expressar el seu desig –perquè és l'únic que hi havia, desig– d'acollir a Madrid el Mobile World Congress, amb l'efecte consegüent: rebombori, aclariments, desmentiments. Un mes després, el Mobile s'ha cancel·lat perquè la por del contagi del coronavirus ha provocat que moltes empreses se n'hagin anat despenjant. Qui ho havia de dir fa un mes que això passaria? Doncs, ha passat. Diumenge de la setmana passada es va celebrar la cerimònia dels Oscars, que va coronar com a gran triomfadora la pel·lícula sud-coreana Paràsits. Només una filtració accidental de l'Acadèmia de Hollywood va dissimular l'imprevist triomf de la cinta quan tothom assenyalava com a favorites 1917 o Joker. Qui havia de dir a l'empresa que va adquirir els drets del film per poc més que menudalla, segons va explicar el seu cofundador a Rac-1, que es convertiria en la pel·lícula que bona part dels crítics adoren i que no hi ha ni un espectador que no tingui ganes de veure? Doncs ha passat. És la imprevisibilitat, que pot ser la més gran lliçó d'humilitat i és, també, i aquí escombro cap a casa, el resultat de no escoltar els que en saben. Si fos així, si el personal llegís i escoltés fonts serioses i contrastades, Paràsits hauria estat la favorita fa mesos i el Mobile se celebraria.