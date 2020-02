Canvi als contenidors

El govern de Manresa va anunciar ahir que l'any que ve es començarà a aplicar per fases un nou sistema de recollida d'escombraries que eliminarà els contenidors oberts i disponibles a totes hores. El gris (on va el rebuig en general) i el d'orgànica s'hauran d'obrir amb una targeta; el d'orgànica es podrà fer servir cada dia, i el gris, un cop a la setmana. Pel que fa als comerços, s'implantarà la recollida porta a porta. El sistema, que el govern assegura que convertirà Manresa en la primera ciutat mitjana a gestionar les deixalles de forma avançada, té encara molts detalls per definir, com per exemple amb quina freqüència es recollirà la brossa als comerços, quina disponibilitat hi haurà de targetes i com es farà el control que permetrà que pagui menys qui recicli millor, com s'anuncia. D'entrada, el canvi es perfila com una manera d'empè-nyer les famílies a separar l'orgànica sense que aquesta hagi de quedar-se molts dies a les cases, que és el gran defecte de la recollida porta a porta en vigor a molts municipis petits. El plantejament sembla que pot potenciar el reciclatge sense reduir substancialment el servei. Mentre esperem més detalls, mereix un vot de confiança.