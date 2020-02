Política amb fets

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, i de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va inaugurar ahir a la Muralla del Carme un servei d'atenció integral a les víctimes de la violència de gènere, unes instal·lacions modernes i ben equipades on treballen deu persones que cobreixen els diferents aspectes implicats en aquesta xacra social, que enfronta les dones a un problema personal i psicològic però amb implicacions econòmiques i, sovint, amb afectació directa per als fills. La creació d'aquest servei és una materialització amb fets de la proclamada vocació de donar suport a les dones en situació de perill, que és alhora una manera de lluitar a favor de la igualtat començant per aquelles que viuen en la desigualtat més flagrant i feridora, amb dany físic inclòs. És positiu que s'hagi centralitzat el que fins ara estava dispers per formar un equip compacte i potent que s'ocupa de tota la Catalunya Central, i cal valorar que Manresa sigui una de les ciutats que disposaran d'aquest tipus de servei, perquè l'atenció d'aquest nivell dona talla a la ciutat.