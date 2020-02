fonaments de llum

Manresa va acollir ahir per sisena vegada l'acció artística Jardins de Llum, que va néixer amb absoluta modèstia i ha anat creixent pas a pas fins a oferir ahir al vespre un itinerari considerable des de la Seu fins a la plaça Gispert. Alguns dels muntatges es podran veure encara avui i demà. Entre les presentacions hi ha una gran disparitat, amb muntatges de mèrit i altres que no tant. Però la iniciativa va prenent gruix i va aparellada a l'Encesa que se celebra a Sant Domènec i que ahir va incloure una potent i vistosa performance audiovisual i musical. El conjunt és molt coherent amb l'esperit i la tradició de la Festa de la Llum i té potencial per créixer molt i bé. Omplir de continguts bells i suggeridors els racons més històrics, distingits i, alhora, més necessitats de rehabilitació de Manresa, té un sentit que depassa el seu valor artístic i esdevé un valor ciutadà. Girona ha convertit els engalanaments de flors dels seus patis en un esdeveniment enorme, multitudinari. Ningú no ho hauria dit quan va començar. Manresa podria seguir el mateix camí si es fa una aposta persistent i decidida. Els fonaments ja hi són.