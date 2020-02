Lionel Messi ens representa. No només als socis i simpatitzants blaugrana, sinó a tots els damnificats pel bombardeig de notícies sobre l'embolic batejat amb el nom de Barçagate. Messi ens representa quan declara el següent: «lo veo raro, ¿no?, que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había pruebas, habrá que esperar a ver». Doncs nosaltres passem el mateix tràngol: ho veiem estrany, oi?, que passi una cosa com aquesta. Potser la diferència és que Messi mostrava la seva moderada estranyesa amb la calma de qui s'ho mira de lluny (des de l'Olimp), mentre que a l'aficionat blaugrana més compromès aquesta cosa « rara» l'irrita, el revolta i l'avergonyeix alhora. No sap si posar-se a plorar en un racó, sortir al carrer amb la dalla de segar caps, o decidir que de més verdes n'han madurat en cent vint anys d'història i quan s'acabi la sèrie ja organitzarà una marató amb crispetes de tots els capítols, algun diumenge a la tarda.



Messi fa cara de Messi mentre explica que no entén res de res. Bartomeu fa cara de Bartomeu mentre s'explica poc i tard i continuem sense entendre res de res. Mentrestant, les bombes de fragmentació noticiosa continuen escampant metralla a cor què vols. La pluja de dades i revelacions, presentades sempre com a escandaloses, diuen moltes coses però no responen la gran pregunta: els perfils de xarxa social que denigraven gent del club, de l'entorn i de l'oposició, es van crear per encàrrec de la junta blaugrana o algun dels seus membres? ¿N'hi ha proves, o és una deducció pel fet que l'empresa responsable treballa per al club en el terreny de les xarxes? No sé si la incògnita s'haurà resolt quan llegeixin aquest article. Mentrestant, tot el camp és un clam: Bartomeu dimissió.



Bartomeu dimissió perquè tot plegat és un escàndol, perquè és més lent de reacció que Mariano Rajoy, perquè és un avorrit, perquè no és indepe, perquè ajuda els indepes, perquè no se sap, perquè no es mulla, perquè l'hi va posar el Sandro, perquè és incapaç de trobar un davanter centre (em sembla), per allò del Xavi, perquè la plantilla s'ha fet vella i fitxa motos avariades, perquè Messi cobra vuitanta milions (segons L'Equipe), perquè el Madrid va un punt al davant a la classificació (quin desastre!)... I, en resum, perquè estem emprenyats amb el món i volem esbravar-nos fent anar una estona la destral de sacrificar prohoms.