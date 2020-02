bona gent en pau

El govern de l'Ajuntament de Sant Vicenç, que encapçala la republicana Adriana Delgado, ha impulsat una acció de força per fer buidar cinc habitatges ocupats per persones conflictives que han creat una situació d'incivisme al seu entorn, consistent a posar-se d'acord amb Endesa i Acciona per tal que hi tallin el subministrament d'aigua i de llum. En un dels pisos s'hi va trobar una plantació de marihuana. El govern denuncia la situació de desemparament en què es troba un ajuntament quan els veïns d'un carrer o d'un bloc de pisos hi acudeixen a demanar ajuda per treure de les seves vides persones indesitjables que creen problemes seriosos allà on s'estableixen. Els okupes problemàtics s'han convertit en una xacra social que porta un mal viure a gent que només demana poder estar en pau a casa seva, i sovint la resposta policial, judicial i administrativa que se'ls dona és lenta i resignada: inadmissible. El que s'ha viscut a Sant Vicenç no és nou ni original, però és un bon exemple d'un ajuntament que no es resigna i lluita contra les circumstàncies. És lamentable que sigui així; és penós que sigui tan fàcil amargar la vida de la bona gent.