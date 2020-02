Quan Chaplin es va convertir en Hitler

Quan era més jove anava per Carnaval a Sitges amb els amics perquè és un dels epicentres de la gresca dels dies de disfressa. Un cop, un amic es va disfressar de Charles Chaplin. La nostra manera de passar-ho bé era afegir-nos a la ingesta d'alcohol, tal com feia la immensa majoria dels que participaven en la festa pel carrers. Recordo que tornant de matinada amb la Renfe cap a Barcelona, el meu amic havia perdut el barret i el bastó que caracteritzaven Chaplin. Només li quedava el bigotet. En mirar-lo li vaig dir: «Ara t'assembles més a Hitler que a Chaplin», i vam continuar rient a partir d'aquesta broma. Un noi que viatjava al tren i a aquelles hores de la matinada semblava alt i fibrat, es va apropar a nosaltres amenaçant-nos que si ens tornàvem a riure de Hitler començaria a repartir llenya. Nosaltres, que no volíem problemes, ens vam apartar. «És com el meu pare», va dir en castellà. Bé, aquell noi, a part de borratxo, era nazi i capsigrany. Sí, bevem per passar-ho bé, però és cert que el consum d'alcohol va acompanyat d'incivisme. Les rues de Berga i Sallent prendran mesures per evitar les imatges pèssimes que comporta la ingesta en grans quantitats d'alcohol. El seu consum, però, augmenta entre els joves. Forma part de la nostra cultura i, fins ara, cap campanya ha aconseguit erradicar-lo.