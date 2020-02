En l'Evangeli d'aquest diumenge, l'evangelista Mateu ens escriu el que Jesús deia: «Estimeu els vostres enemics», «Pregueu pels qui us persegueixen».

És dur estimar els enemics, potser podríem passar d'ells, deixar-los de banda, fins i tot, ajudar-los si convingués, però estimar-los...?

Llegint una entrevista que la revista Valors del febrer del 2019 va fer a la Sra. Laura Masvidal, esposa del conseller Joaquim Forn, actualment empresonat a Lledoners, comentava que en Joaquim va fer un tuit, quan era a Estremera, que deia: «¿Ni oblit ni perdó? No hem d'oblidar, però sense perdó és impossible avançar».

Sàvies paraules aquestes, però difícils d'assumir. Ara bé, si les diu ell que fa més de 800 dies que està empresonat juntament amb els altres companys i compa-nyes, fora «humanament comprensible» que no perdonés ni els volgués estimar, ni ara ni mai. Però no diu això, diu que cal perdonar per avançar, i de ben segur que ell ho ha fet.

La seva esposa manifesta a l'entrevista que: «Perdonar no s'ha de veure com un senyal de feblesa, expulsar els teus ressentiments, malgrat que t'hagin fet mal, és d'una enorme grandesa».

Després de llegir aquesta entrevista, vaig comprar el llibre Escrits de presó redactat pel Joaquim quan era a la presó d'Estremera i vaig entendre les sàvies paraules i actitud d'ell, fruit del que ha viscut, i està vivint en pròpia pell, ara a Lledoners. El contingut de l'entrevista i la lectura del llibre em fan entendre més el que «realment» ens vol dir l'Evangeli, em fa comprendre millor el significat de les paraules de Jesús, encara que em costi posar-ho en pràctica.

Gràcies, Joaquim, per aquest llibre, gràcies per aquestes teves vivències que m'apropen més a Jesús i que em fan reflexionar i disminuir els ressentiments envers els «enemics» sense deixar de treballar, però, perquè la «justa» justícia us tregui de la presó on mai hauríeu d'haver anat!