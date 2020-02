Reunions amb l'Estat i rebuda a Perpinyà

Fins al moment d'escriure aquest comentari encara segueix l'estira i arronsa sobre la data de la primera reunió bilateral entre el govern català i el de l'Estat, que hauria de tenir lloc abans que acabi el febrer, tal com Pedro Sánchez es va comprometre a fer. Respectar els terminis fixats és important però voler imposar dates sense consensuar-les és poc adequat. Sembla estrany que el PSOE caigui en errors com aquest. Justament, el més interessat en què les converses avencin és el mateix PSOE perquè en podria dependre l'aprovació del pressupost estatal. I més tenint en compte que segons el resultat del contacte que ha mantingut aquests dies amb el PP, Pedro Sánchez ja sap que no podrà comptar amb cap suport dels populars. El PSOE, doncs, amb totes les seves contradiccions i discrepàncies internes, haurà de fer front a un diàleg complex amb l'independentisme català, que pel sol fet de plantejar-se ja serà considerat un fet gravíssim i negatiu per l'espanyolisme desbocat de PP, Vox i Cs. Unes converses, a més, que no podran ser retòriques sinó que hauran de poder arribar a acords acceptables per a uns interlocutors que d'entrada exigiran al PSOE l'amnistia per als presos, la fi de la repressió i el reconeixement del dret a l'autodeterminació.

Caldrà, doncs, molta valentia política per part del socialisme espanyol per encarar aquests reptes. I també molta habilitat per la banda catalana, que malgrat tot tindrà a l'abast jugar algunes cartes guanyadores que poden empènyer el PSOE a anar més enllà del que potser voldria, com l'esmentada por dels socialistes a no poder aprovar els pressupostos i el convenciment que la seva acció de govern podria quedar bloquejada a qualsevol moment si la qüestió catalana no troba camins de solució. Però tot això té un límit i no és pas gens segur que les converses entre Generalitat i Estat acabin en acords satisfactoris. En tot cas hi haurà un altre moment clau quan se celebrin les properes eleccions al parlament de Catalunya, potser abans de l'estiu o a la tardor. Una nova victòria contundent dels partits independentistes certificaria l'atzucac en què s'ha anat ficant l'Estat espanyol. I si coincidia amb una unitat de l'independentisme català més sòlida que ara i amb un augment de les reivindicacions nacionals als altres Països Catalans, a Euskadi i a Galícia, la crisi de l'Estat podria ser gairebé irreversible.

Dissabte que ve, 29 de febrer, se celebrarà a Perpinyà un gran i singular acte polític protagonitzat pel president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Serà un acte carregat d'un simbolisme extraordinari. Tots tres exiliats, que viuen fora de Catalunya des del 30 d'octubre de 2017, van ser elegits diputats europeus i tenen immunitat per viatjar per tota la Unió Europea però topen amb una insòlita singularitat: val més que no entrin a l'Estat espanyol perquè molt probablement la seva immunitat no seria respectada. Però en canvi dissabte vinent tornaran a trepitjar terra catalana, malgrat que avui formi part de l'Estat francès, i seran acollits pel que segurament serà la rebuda més multitudinària que mai hagi tingut lloc a la Catalunya del Nord. L'acte s'hauria de convertir en una grandiós homenatge unitari i sense reserves a tots els que estan patint la repressió, sigui a l'exili, a la presó o en qualsevol altra forma. I ha de servir també per fer d'altaveu de la qüestió catalana, per mostrar la continuïtat, resistència i solidesa del moviment independentista i posar de relleu una vegada més de la seva capacitat de mobilització quan es tracta d'accions àmplies i unitàries.