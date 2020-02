Cacones en procés participatiu

El govern municipal de Manresa ens ha tranquil·litzat: no caldrà que guardem sis dies els bolquers cagats de la mainada per llençar-los al contenidor gris el dia que toqui. L'Ajuntament habilitarà sistemes d'identificació perquè les mares i pares dels caganers hi accedeixin sempre que ho necessitin. Podrien haver-ho dit des del principi, oi?, però tot va bé si acaba bé.



El cert, però, és els bolquers no són l'únic residu propi del contenidor gris que fa de mal guardar a casa. I el regidor del tema explica (vegeu el diari d'ahir) que totes les circumstàncies seran tingudes en compte. Totes les excepcions seran ateses. Si cal, diu el regidor Pol Huguet, «els facilitarem un cubell estanc inodor (estil cubell de bolquers de les llars d'infants) o, en segona opció, un permís especial». Però aquesta no és una proposta en ferm, perquè del que es tracta és de perfilar el sistema amb l'ajuda dels ciutadans a través d'un procés participatiu que començarà ben aviat. Lloable propòsit que des d'aquí aplaudim i encoratgem.



Segur que tècnics i polítics municipals ja tenen formada la seva idea, però esperaran a veure què diuen els veïns, els quals acudiran a les sessions participatives amb la seva llista de circumstàncies. I si sumem tota la gent que podria suggerir excepcions, el cens serà llarg i abastarà un percentatge sensible del total d'empadronats. Famílies amb nens de bolquers. Famílies amb avis de bolquers. Llars on resideixen una o més dones en edat de menstruar (tampons i compreses van al gris, segons la norma). Llars on s'usen salvaslips. Llars on hi ha algú que s'afaita amb maquineta de fulla i, per tant, es pot tallar i empastifar de sang un tros de cotó fluix i una tireta (també van al gris). Per la mateixa raó, llars on es cuina i s'usen ganivets, o es cus i es talla el fil amb tisores, o hi ha nens que juguen i ja se sap que això significa un accés sovintejat a la farmaciola.



El procés participatiu haurà de debatre si, bolquers a banda, totes o algunes d'aquestes porqueries es poden guardar a casa fins que toqui dia de contenidor, o si cal llançar-les de seguida, i en aquest cas, si la solució és repartir permisos d'ús diari a tort i a dret, o repartir a tort i a dret cubells estancs domiciliaris. Un cop aclarit que la cacona de la canalla podrà ser desterrada sense tardança, per a la resta confiem en les sessions de debat que començaran d'aquí a vuit dies amb el Francesc Mauri de TV3 com estrella mediàtica perquè hi vagi força gent.