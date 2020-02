Diuen les cròniques del futbol del Barça que ahir al Camp Nou hi havia menys gent del que és habitual en els darrers partits. La veritat és que les decisions de la direcció esportiva i de l'entitat tampoc no ajudaven a l'entusiasme. També s'ha de tenir en compte que el joc amb el canvi de tècnic no és espectacular, i caldria valorar la feblesa del rival quan al davant hi ha una setmana intensa de barcelonisme amb el retorn de la Champions i el partit del cap de setmana al Bernabeu. Tot i aquestes premisses, s'indicava com a factor determinant que les rues de Carnaval coincidien pràcticament amb l'hora del partit. El Carnaval, la disfressa, la disbauxa col·lectiva, l'anonimat d'una cara pintada o una màscara són elements que s'han instal·lat en la nostra societat. Veníem de la tradició dels Carnavals del temps de la República, però la recuperació de la festa fa entre 40 i 50 anys (enguany a Solsona en celebren la cinquantena edició) li ha atorgat un caire popular que fa que per a molts ciutadans sigui una cita obligada. A la Catalunya Central en tenim alguns dels més seguits, liderats per Solsona i Sallent. Potser sí que faltaven disfresses al Camp Nou.