El que ens ensenya el judici de la Llum

El judici de la Llum és una aportació del Col·legi d'Advocats de Manresa a la Festa de la Llum. No guanyarà cap concurs de popularitat en temps de tuits i molta pressa per arribar enlloc. Circula en sentit contrari. Dura dues hores farcides de dades i arguments amb tres equips d'estudiants que fan el paper d'advocats assessorats per lletrats professionals. Dues hores que condensen un treball molt superior realitzat en cadascun dels centres educatius i també a casa. Suposa una feinada extra a joves ja prou atrafegats. Anàlisi rigorosa, contrastar dades i passar el tràngol d'exposar-les en públic sense el comodí de limitar-se a transitar per allò políticament correcte. A més, han d'encaixar envestides tant o més fortes que les pròpies i intentar sortir de situacions no només complexes sinó, en part, imprevisibles, perquè no poden controlar les respostes dels testimonis de les altres parts o els requeriments de la jutgessa de veritat que arbitra la vista. Però, el més important de tot és que aprenen que l'equip que guanya el judici -perquè en aquesta ocasió ho ha fet més bé- no té per què representar la part a qui la jutge acabarà donant la raó en la sentència. Hi ha victòries que són der-rotes i a l'inrevés. És el conjunt del temps que es passa fent les coses bé o malament el que acaba sent una sentència inapel·lable.