Camins de futur

Hi ha poblacions del Bages que presenten importants creixements en habitants. Coincideix que la majoria són les que limiten amb Manresa i que en tots els casos s'han fet polítiques urbanístiques, amb propostes residencials diferenciades. Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Joan i Sant Salvador de Guardiola seguirien patrons en els quals trobaríem punts de coincidència. Hi ha, però, altres realitats: les que decreixen. En totes hi ha un element comú, són les quatre poblacions relacionades amb la mineria, però aquest no és, o no sembla que hagi de ser, l'únic factor que explicaria aquesta situació. També hi ha que totes es troben fora d'aquesta primera corona a l'entorn de Manresa. Caldria analitzar, i estaria bé fer-ho de manera una mica ràpida, quina és la realitat de cada població aquest segle XXI. I des dels mateixos municipis s'hauria de compartir quin és el seu objectiu de futur com a poble. Així veuríem si hi ha eines que puguin conduir a una situació diferent de l'actual en els propers anys. Els responsables polítics de Sallent, Cardona, Súria i Balsareny es lamenten de la pèrdua d'habitants. No és una qüestió menor, perquè decréixer també vol dir reestructurar serveis, potser perdre'n i tot, i això costa de pair. En tot cas, l'únic criticable serà quedar-se plegats de braços.