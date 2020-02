posItiu però lent

Amb l'enderroc de la finca de la Muralla de Sant Francesc de Manresa on hi havia hagut el forn de pa Jorba s'elevarà a 17 el nombre de construccions enderrocades al sector Barreres-Sant Francesc en els darrers 13 anys. El resultat és un espai lliure provisional on en el futur hi ha d'haver nous habitatges i, de moment, hi ha unes cistelles de bàsquet on no juga mai ningú perquè el terra no permet fer botar la pilota. L'esponjament s'afegeix al realitzat anteriorment just al costat, al sector Quatre Cantons, on actualment hi ha la botiga Abacus. Amb tot plegat es conforma la zona de Manresa on s'ha produït una acció més extensa d'enderroc i substitució de cases velles. El resultat ha estat positiu. Llàstima que sigui tan poc, i que hi hagi tanta Manresa vella on no s'ha fet res. La notícia que caurà una altra casa és positiva; el ritme a què es produeixen aquestes notícies és desesperant. I per fer-ho més còmic, les tanques que no deixen passar la gent per davant fa un mes que hi són, però l'empresa que ha d'enderrocar fa un mes que espera el permís municipal. A aquest ritme avança la rehabilitació, efectivament.