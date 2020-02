un canvi necessari

Dues comarques de la Catalunya central, el Berguedà i el Moianès, són la segona i la tercera que més incrementen el seu percenatge d'immigrants, amb creixements per sobre de l'11%. La raó per la que ho fan sembla clara: són l'última i la penúltima del rànquing, amb poc més d'un 8% d'estrangers, contra el 27% i el 24% de les capdavanteres, la Segarra i l'Alt Empordà. Hi haurà veïns del Moianès i el Berguedà que veuran amb preocupació l'arribada d'estrangers. És un error. La nostra societat, envellida en general i envellidíssima en el cas concret de la Catalunya central, necessita l'arribada de persones joves, i aquestes només vindran de l'estranger. La seva arribada constitueix un repte des del punt de vista sòcioeconòmic, i un desafiament encara més gran des del punt de vista de la supervivència de la llengua catalana, però és una condició indispensable per al creixement econòmic i la viabilitat de l'estat del benestar. L'Anoia, antany gran comarca industrial, és avui la comarca amb menys immigració. Mal símptoma. No hi ha res per celebrar a l'Anoia.