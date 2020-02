Els culpables dels contenidors tancats

AManresa d'aquí a poc més d'un any estrenarem un nou sistema de recollida de la brossa que per als ciutadans no presenta cap mena d'avantatge, sinó tot el contrari, ja que ens farà tenir la porqueria no reciclable tota una setmana a casa. I tots plegats, especialment els que des de temps immemorials separem els residus per tirar-los al contenidor que toca i portar-los a la deixalleria, tenim a qui acusar per aquest canvi tan poc pràctic. És a tots aquells veïns, amb noms i cognoms, que han fet cas omís de les campanyes de conscienciació que des d'aquests temps immemorials han fet les administracions, des dels ajuntaments fins al govern central passant per consells comarcals, diputacions i Generalitat. Campanyes que van des de l'històric Capità Enciam amb «Els petits canvis són poderosos» fins a l'«Envàs on vas» que va treure unes joves Mamzelles de l'anonimat.

La llibertat que durant dècades s'han pres molts manresans de tirar la brossa barrejada ens coartarà ara la llibertat de llençar-la degudament separada tantes vegades com ens convingui. Ara, cal esperar que tothom ho faci bé una vegada per totes, perquè si els contenidors tancats no funcionen com l'Ajuntament espera, tornarem a pagar justos per pecadors amb mesures que de ben segur seran més dràstiques.