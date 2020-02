El «nostre» tren encara va pitjor

Pensant en la idea de perllongar els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) perquè arribin encara més al centre de Manresa –a Sant Domènec?–, com demanen els alcaldes del Bages, va venir-me al cap que a Sabadell i a Terrassa la Generalitat va fer una obra notable per afegir barris i estacions a les respectives línies. Si allà va ser possible, per què no a la capital bagenca?



Però fent-me d'advocat del diable a mi mateix vaig preguntar-me si afegir quilòmetres sumaria milers de viatgers, conscient que els responsables del servei es farien la mateixa pregunta, i una resposta negativa repercutiria en la decisió d'atendre la demanda bagenca o deixar-la a la nevera dels projectes «en fase d'estudi».



La meva personal avaluació és que els viatgers incorporats no serien cap multitud, per una raó elemental: no serveix de gran cosa tenir l'estació més a la vora de casa si el tren triga una hora i mitja a arribar a Barcelona. Aquesta seria la durada del trajecte des d'una estació afegida a l'extrem de la línia. Una hora i mitja per arribar a la plaça Espanya de Barcelona, on cal agafar altres sistemes de transport fins als destins més habituals dels viatgers.



Es demana a Adif/Renfe que redueixi fins als 50 minuts la durada del seu servei entre les dues ciutats. No es demana a la Generalitat que intenti el mateix, o que s'hi aproximi, i això que és «nostra». Per què deixar-la al marge de la reclamació? La línia dels FGC fa 63 quilòmetres, distància que els seus trens recorren en 86 minuts. Això equival a una velocitat mitjana de 44 quilòmetres per hora. Els «semidirectes» que se salten alguns baixadors assoleixen uns estratosfèrics 46 quilòmetres per hora, i n'hi ha tres al dia. Costa de creure que no es puguin millorar les xifres.



L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a una iniciativa de pobles de Lleida per incrementar velocitat i freqüència a la línia agònica que transcorre entre les dues ciutats. En realitat busquen la creació d'un sistema lleidatà de rodalies, però Manresa espera treure'n profit. Podria fer quelcom per l'estil i encapçalar un moviment de municipis de la línia Llobregat dels FGC per exigir un tren que no competeixi amb les tortugues. Per cert: la velocitat mitjana de la infumable tartana Manresa-Lleida és més alta que la del carrilet, ja que se situa en 60 quilòmetres per hora (118 quilòmetres en 117 minuts). Seria suficient per arribar a Barcelona en una hora i tres minuts.