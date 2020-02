Feina al cor de Berga

L'Ajuntament de Berga va fer ahir un pas de gran valor simbòlic en eliminar les nou places d'aparcament de zona blava de la plaça de Sant Pere, que passa a ser ara, si més no oficialment, només per a vianants. La determinació amb què el govern de la CUP faci complir aquesta disposició decidirà si el canvi es produeix o no, ja que, ben segur, la temptació de continuar-hi aparcant envairà molts conductors i, si se'ls permet, en quatre dies hi tornarà a haver cotxes, i ara de franc. El valor d'aquesta mesura rau sobretot en el fet que, suposadament, és el primer pas d'una progressiva eliminació dels vehicles a tot el barri antic durant aquest any. Fer-ho serà seguir les passes que la majoria de les capitals de comarca ja han fet de fa temps, i Berga ho farà, a més, oferint als veïns i comerciants unes condicions d'aparcament a la zona blava (70% de descompte) que els seus homòlegs de moltes altres ciutats no s'atreveixen ni a somniar. Tanmateix, amb tancar el pas als cotxes i fer-ho complir no n'hi ha prou. Com han recordat els comerciants, al barri antic de Berga hi calen moltes coses més. La feina a fer és enorme, i tot just s'albira el primer pas.