No en tenim ni puta idea

Resulta que ara ja sabem el que no sabíem però sospitàvem. La C-55 importa un rave. A preguntes de la Plataforma No més morts a la C55 i després de molt insistir, han arribat les respostes per part del departament de Territori i Sostenibilitat i que ens fan témer el pitjor del pitjor.

La pregunta feta per la Plataforma era fàcil. Les respostes, pel que es veu no. La pregunta era tal qual: «Quants cotxes passen cada dia pel tram de la C-55 comprès entre Manresa i Monistrol de Montserrat?». I les respostes, com que ja no són tan comprensibles a primer cop d'ull, em permetré el gest de passar-les per la traductora. Diu la Generalitat: «Les dades completes de tots els trams de la C-55 al llarg de l'any 2018 no les tenim per diverses circumstàncies que han anat succeint, algunes de superposades i d'altres de consecutives en el temps». I què vol dir, exactament això? Jo els ho tradueixo: no en tenim ni idea, de quants refotuts cotxes passen per aquest cony de car-retera de la qual ja estem fins als ous. Per si la resposta semblés escassa, la Generalitat, generosa, l'amplia dient: «Per un costat, vam estar tot l'any 2018 i ben entrat 2019 sense contracte de manteniment d'estacions d'aforament per les múltiples dificultats que hi ha per tirar endavant qualsevol contractació». Què vol dir: collons, no hem pas pogut fer res, que no ens atrapem tota la feina. Per un munt de coses que ara no venen al cas no hem pas tingut temps, esma, eines ni ganes de comptar cotxes a la C-55. Quina mania. Vist que la resposta encara no semblava completa, continuen i afegeixen: «Hem tingut problemes en el marc d'una obra en què s'ha actualitzat el sistema d'aforaments [malgrat no ho especifica, molt probablement fa referència a la instal·lació de la xarxa de panells, sensors i càmeres a la C-55], tot just ara rebem l'obra i, per tant, a dia d'avui no tenim prou volum de dades tractades per poder fer tractament estadístic adequat que permeti proporcionar dades fiables» que per si no ho han entès vol dir: «No sé què coi ens han embolicat amb uns panells que tot just ara comencem a aprendre com van. I ni tenim números ni els sabem comptar. Això és un liu de collons». Arribats fins aquí semblava difícil empitjorar la resposta oficial però, ai! se-nyors, el departament de Territori i Sostenibilitat se supera a si mateix i ens deixa muts i en calces quan ens confessa que: «Des de ja fa uns quants mesos vam perdre la persona que s'encarregava de la descàrrega i tractament previ de dades d'aforaments», «de manera que ara ens falten efectius humans per poder fer en condicions adequades els treballs vinculats amb el Pla d'Aforaments». Que per si no ho han entès vol dir: «Ens hem quedat sense personal. L'únic que sabia comptar l'hem perdut de vista, no sabem on és. Mira que és aixafar merda, però ara, dels qui som, cap en sabem, de comptar. O sigui, que no els comptem. I de tot plegat, dels cotxes que van i venen per la C-55... no en tenim ni puta idea».

No hi ha més preguntes.