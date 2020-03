Plácido Domingo ha cantat

El tenor Plácido Domingo, posseïdor –per al meu gust–d'una de les veus més boniques de la lírica, s'ha vist acorralat i ha decidit demanar perdó, finalment, pels seus abusos a dones del seu entorn professional. Una investigació independent del Sindicat d'Artistes Musicals dels Estats Units –deixarem de banda si la volien aprofitar per treure diners al cantant a canvi de silenciar-la– ha servit per corroborar el que alguns encara dubtaven: «Impossible! No pot ser que un artistàs com Plácido Domingo s'aprofités d'aquestes dones. Segur que elles van fer algun acostament primer per treure partit de la seva fama». Aquesta és, segurament, la lectura que van fer molts quan es va saber. La lectura de la minifaldilla. La qüestió és traspassar la culpa a ella, a elles. A Manresa, ha començat un taller organitzat per l'Ajuntament sobre noves masculinitats o, dit d'una altra manera, perquè alguns homes trobin el seu lloc en una societat on la dona ja fa temps que ha trobat el seu i s'hi està posant còmoda. Se n'hi han apuntat vint i n'hi ha tretze en llista d'espera. Ja només pel fet d'haver donat el pas, segur que no són dels que defensarien Domingo. Val a dir que al tenor també li anirien bé unes quantes sessions. Això, si és culpable, perquè, segons la filla de Montserrat Caballé, que hagi demanat perdó no vol dir que ho sigui. Potser que també hi vagi ella, al taller.