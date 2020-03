Què és un sou just?, va preguntar el futur alcalde

El futur alcalde Marc Aloy va preguntar-se: «Què és un sou just?». Fa setze anys que l'entrevista dominical d'aquest diari demana als entrevistats quants diners són un bon sou, i s'han vist respostes de tota mena. «El d'Emilio Botín», va ser una resposta molt celebrada quan el banquer era viu. Dijous els regidors de Manresa es van apujar les remuneracions. En concret, el dos per cent. Com cada any, els cupaires van dir que hi havia salaris massa alts, però no pas els seus com a membres de l'oposició. Quan cobra a Manresa un regidor sense càrrec de govern? Com a màxim, 17.149 euros anuals, que, dividits en catorze pagues, donen 1.225 euros. És a dir, 1,29 vegades el salari mínim interprofessional. Molt o poc? Depèn del que facin. Per quantitats inferiors hi ha persones que es passen vuit hores diàries netejant culs, olles i finestres en el servei domèstic. Com que els regidors d'oposició no cobren sou sinó «indemnitzacions d'assistència», per arribar al màxim han d'assistir cada mes –excepte agost– a un ple i a tres reunions d'un parell d'hores. Assistir al ple es paga a raó de 857 euros, a canvi d'entre tres i sis hores de presència i de la feina que hi facin, però aquesta no està reglamentada. Poden anar-hi a fitxar i prou o poden intervenir en tots els debats. I aquestes intervencions poden ser improvisades o preparades en profunditat. Poden anar a remolc de l'ordre del dia que fixa l'alcalde o utilitzar algun dels mecanismes que els permeten prendre la iniciativa, com ara les proposicions, que són molt agraïdes. Al ple de dijous se n'havien presentat sis, cinc de les quals de Fem Manresa, amb temes que anaven des dels comerços que deixen oberts els llums tota la nit fins a un atemptat d'extrema dreta a Alemanya, passant per la diada del 8 de març, els bombardejos del 1938 i els cartells d'empreses que no respecten els drets humans. Les proposicions són agraïdes per a qui les presenta perquè decideix els temes i pot triar aquells que li permeten lluir-se, mentre que debatre les propostes del govern implica estudiar una documentació que el governant quasi sempre coneixerà millor. Elaborar una proposició no és gaire complicat: es poden redactar en mitja hora, un cop agafat l'hàbit. Si el regidor gaudeix d'una bona percepció del batec social, el ciutadà se sentirà identificat amb les qüestions proposades i agrairà l'esforç per canalitzar-les a la Casa Gran; potser fins i tot donarà per ben pagats aquells 17.149 euros anuals.